كاميرا العالم ترصد قصة انسانية استثنائية في غزة.. فما هي؟

العالم – خاص بالعالم

قالت مراسلة العالم في غزة "إسراء البحيصي" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل رشدي في حي الزيتون وخطفوا منه أولاده الأول ست أشهر، والثاني أربعة أعوام، كما اعتقلوا زوجته، مشيرة إلى أن زوجته هي المرأة التي ظهرت في الصورة المتداولة في سيارة الشحن وهي معصوبة العينين بين الأسرى الرجال، كما قام جنود الاحتلال برفع غطاء رأسها.



وقال الأسير المحرر، إن أولاده هما محمد رشدي الزازا والثاني زين رشدي الزازا خطفهما جنود الاحتلال من بين أيديهم هو وزوجته هديل الدحدوح بقوة السلاح، من ثم اعتقلوا زوجته، وإنه إلى اليوم الذي خطفوا فيه 5\12 العام الماضي إلى اليوم لا يعرف عنهم أية أخبار.



ووجه الأسير المحرر رسالة عبر شاشة العالم، إلى كل من يستطيع مساعدته من أجل إيجاد زوجته وأبنائه، مشيرا إلى أنه كان يفضل الموت على أن يرأي هذا اليوم.