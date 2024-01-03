واشنطن تندد بدعوة وزيرين إسرائيليين لتهجير سكان قطاع غزة

العالم - الأميرکيتان

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان يوم الثلاثاء إن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

ووصف ماثيو ميلر تصريحات سموتريتش وبن غفير بأنها "غير مسؤولة".

وكان وزير الأمن القومي «الإسرائيلي» إيتمار بن غفير قد أكد يوم الاثنين أنه يشجع على تهجير سكان قطاع غزة إلى دول العالم.

وقال بن غفير في مقطع مسجل نشره عبر صفحته على منصة "إكس": "يجب علينا الاتجاه نحو حل تشجيع هجرة سكان غزة وهو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني".

وأضاف: "لدينا شركاء حول العالم يمكنهم مساعدتنا، إن تشجيع هجرة سكان غزة سيسمح لنا بإعادة سكان الغلاف وسكان غوش قطيف".

من جهته، جدد وزير المالية «الإسرائيلي» بتسلئيل سموتريتش دعوته للعمل على تهجير سكان قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه، مناشدا أن "تتصرف إسرائيل على نحو صحيح" على الصعيد الاستراتيجي.

وقال سموتريتش في حديث لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد إنه "إذا تصرفنا بشكل استراتيجي صحيح، فستكون هناك هجرة وسنعيش في قطاع غزة"، وأضاف "لن نسمح بوضع يعيش فيه مليونا شخص هناك".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال جلسة لحزب الليكود إنه يدفع باتجاه هجرة طوعية لسكان غزة إلى بلدان أخرى.

وأكد رئيس وزراء الإحتلال أن "العمل جار لإيجاد دول تريد استيعاب سكان غزة كلاجئين"!