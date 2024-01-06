العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن هذا الامر جعل الكثير من السياسيين والمحللين العسكريين في كيان الاحتلال الاسرائيلي اثر خطاب السيد حسن نصر الله يحذرون بأن الرجل يجب التعامل مع ما يتحدث عنه بشكل جدي، لانهم اعتادوا على ان السيد حسن نصر الله ينفذ ما يقوله وما يتحدث عنه.

وقال مراسلنا: اليوم خرج ذات المحللين بعد الاحداث التي شهدها الجنوب اللبناني وقالوا بان نتنياهو الان بات يوسّع في العملية وان هذه العملية ستؤدي الى انفجار الاوضاع على مستوى الجبهة الثانية، علما ان الولايات المتحدة الامريكية كانت قد حذرت الاحتلال الاسرائيلي بانها غير معنية بان تكون هنالك جبهة في شمال فلسطين المحتلة مع لبنان.

واوضح مراسلنا ان الامور تتصاعد، وان الصواريخ والقذائف التي وصلت قبل قليل إلى منطقة الاغوار الشمالية ووصل جزء منها ايضا إلى منطقة الشمال الفلسطيني والقريب من مناطق البحر، كل هذه القذائف الان ستغير من مستوى التعامل الاسرائيلي، علما انه خلال الساعات الماضية كان هنالك خلاف كبير في داخل الكابينت الاسرائيلي الموسّع وصل الى انهاء الجلسة دون اتخاذ قرارات حتى ان بني غانتس فيها خرج ليقول أنه للمرة الاولى التي يتابع و يحضر فيها اجتماعا تضربه الخلافات بهذا الشكل.

وكانت قد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها لقاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية بـ62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، مؤكّدةً إيقاع إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة في القاعدة.

وأوضحت المقاومة أنّ قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية "تقع على قمّة جبل الجرمق في شمالي فلسطين ‏المحتلة، وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة "ميرون" مركزاً للإدارة ‏والمراقبة والتحكّم الجوّي الوحيد في شمالي الكيان الغاصب ولا بديل رئيسياً عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: "ميرون" شمالاً، ‏والثانية "متسبيه رامون" جنوباً".‏

وكان مراسلنا قد أفاد بإطلاق صلية صواريخ كبيرة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في كل المستوطنات على طول الحدود الشمالية مع لبنان.

وفي وقت سابق أكّد الإعلام الإسرائيلي أنّ مسيّرات وصواريخ أُطلقت من لبنان استهدفت موقعاً استخباراتياً للـجيش الإسرائيلي في "ميرون بالجليل الأعلى.

وانطلقت صفارات الإنذار في أكثر من 90 مســتـوطنة في منطقة الجليل، وفق ما أكدته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وأُغلقت عدد من الطرقات في الجليل الأعلى بناءً على طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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