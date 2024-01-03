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كيف علق ممثل لبناني على اغتيال العاروري؟ 

كيف علق ممثل لبناني على اغتيال العاروري؟ 
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

علق الممثل اللبناني يوسف حداد على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صالح العاروري، في قصف إسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت، مشددا على أن استشهاد القيادي الفلسطيني "لن يمر".

العالم-لبنان

وقال حداد إن "صالح العاروري الثائر المناضل نال شرف الشهادة، حلمه الأكبر، في بيروت عاصمة المقاومة".

وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "الكيان الغاصب إلى زوال حتما، والنصر في ميدان غزة العزة هو الثأر والانتقام لدماء الشهداء".

ولفت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، يهدفون من وراء عملية الاغتيال إلى "توسيع رقعة الحرب من أجل إخفاء الهزيمة ومنع محاكمتهم".

وختم حديثه بالقول: "لتبقى فلسطين الوجهة الأساس".

ومساء الثلاثاء، نعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، القيادي صالح العاروري، والقياديين في "كتائب القسام" سمير فندي وعزام الأقرع، إضافة الى أربعة كوادر آخرين في الحركة، هم محمود زكي شاهين ومحمد الريس ومحمد بشاشة وأحمد حمود، بعد هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق قال حزب الله إن جريمة اغتيال العاروري لن تمر أبدا دون عقاب، وإن المقاومة ستقوم بالرد وهي على أقصى درجات الجاهزية.

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