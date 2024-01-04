عقب جريمة كرمان الإرهابية...مجلس الأمن في إيران يعقد اجتماعا استثنائيا

العالم - ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المجلس الأعلى للأمن القومي، عَقَدَ اجتماعا استثنائياً صباح اليوم، بعد الحادث الإرهابي في الذكرى الرابعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني، واتخذ قرارات تتعلق بالإسراع في تحديد هوية مرتكبي هذا الحادث ومعاقبتهم.

وبحسب هذا التقرير فإنه في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ القرارات الميدانية، وبعد عرض ومراجعة تقارير الجهات الاستخباراتية والأمنية تقرر مايلي:

1- على أجهزة الاستخبارات الإسراع في تعقب الأدلة التي تم الحصول عليها من هذه العملية الإرهابية والتعرف على مرتكبيها من المرتزقة والتعريف بهم.

2- التحديد الدقيق والإبلاغ عن دور العقول الفاسدة التي دعمت الإرهابيين دائمًا في الاستهداف الأعمى للرجال والنساء والأطفال الأبرياء في أنحاء مختلفة من العالم.

3- على المؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنبؤ والمنع والتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجريمة وداعميها ومعاقبتهم بشكل عادل.