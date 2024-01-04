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محسن رضائي: الإرهابيون وحماتهم سيدفعون بالتأكيد ثمن أفعالهم

محسن رضائي: الإرهابيون وحماتهم سيدفعون بالتأكيد ثمن أفعالهم
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

اشار عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي إلى الجريمة الإرهابية التي وقعت في مدينة كرمان وقال: على الإرهابيين ومن يدعمهم أن يعلموا أنهم بالتأكيد سيدفعون ثمن أفعالهم على أيدي جنود قاسم سليماني.

العالم - ايران

وقال رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام وأمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث، في تصريح له اليوم الخميس حول حرب غزة: منذ بداية هذه الحرب وقفت أميركا وأوروبا إلى جانب الكيان الصهيوني المتعطش للدماء. ويبدو أن أوروبا انسحبت ظاهريا بعد دخول كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى غزة، لكنها تقدم له الدعم بالسلاح، الا ان أميركا ما زالت تدعم الكيان بكل قوتها، حتى أنها جلبت سفنها الحربية إلى المنطقة لتقديم الدعم.

وتابع قائلا: منذ أيام قليلة ومع اغتيال سيد رضي موسوي انتشرت في سوريا موجة من الإرهاب، وامتدت من سوريا إلى لبنان وإيران والعراق، ومن الواضح أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقف وراء كل ذلك. وعلى الصهاينة أن يعلموا أن أميركا وأوروبا ستبقيان معهم طالما أنهما لا تدفعان الكثير، وبمجرد أن تصبح النعوش في طريقها إلى لندن وواشنطن، سينسحبان وعلى لإرهابيين وحماتهم ان يعلموا أنهم بالتأكيد سيدفعون ثمن أفعالهم على أيدي جنود قاسم سليماني.

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