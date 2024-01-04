"داعش" الارهابی يعلن مسؤوليته عن التفجيرين الارهابيين في كرمان +صور

العالم - ايران

وبحسب بيان صادر عن هذه الجماعة الإرهابية، فإن التفجيرات نفذها انتحاريان وهما "عمر الله الموحد" و"سيف الله المجاهد" وانهم فجرا حزامهما الناسفين بين المدنيين .

هذا وأعلن وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان أن طهران بدأت إجراءاتها القانونية الفورية بشأن العمليات الإرهابية في كرمان.

وقال اميرعبداللهيان إن الخارجية الايرانية وبناء على المعلومات الأولية بدأت الإجراءات القانونية الفورية عن طريق الأمم المتحدة، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في روضة الشهداء بمدينة كرمان، والذي أسفر عن استشهاد اربعة وثمانين شخصا وإصابة مئتين واربعة وثمانين آخرين.

كما أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة الى مجلس الأمن أن طهران ملتزمة بجميع الآليات لمحاكمة المسؤولين والمتواطئين معهم في هذا العمل الإرهابي.

وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الفريق الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان.

هذا وبلغ عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف زوار مرقد الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان 94 شهيداً ونحو 284 جريحا حالة بعضهم حرجة.