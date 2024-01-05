جرائم الارهاب الصهيوني والهروب من فشله في غزة

العالم – مع الحدث

فيما الولايات المتحدة تتنصل رغم شراكتها للعدو وتكتفي بتبرير الفعل الارهابي الصهيوني في غزة أو في لبنان أو في سوريا، بينما تعتدي على سيادة العراق ولا تدين التفجير الارهابي قي كرمان.

فلماذا يهرب الاحتلال من فشله في غزة الى الاغتيالات وجرائم الارهاب؟ هل يبحث عن صورة نصر موهومة بعد فشل عدوانه على قطاع غزة؟ كيف يفسر التنصل الاميركي من جرائم الاحتلال وتبريراته لها؟ وما دوافع واشنطن من عدم الادانة الرسمية لجريمة كرمان الارهابية؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الارهاب الصهيوني المتواصل في المنطقة بغطاء أميركي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..