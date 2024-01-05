الأردن يشن 'غارتين جويتين' داخل سوريا..ماالقضية؟!

العالم - سوريا

وشدد المصدر، الذي لم يتم تسميته في حديثه لقناة "المملكة" الأردنية،على أن الغارة تمت في إطار ملاحقة مهربي المخدرات مستهدفة أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط.

وفي الآونة الأخيرة شهدت المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا نشاطا في عمليات التهريب من قبل مهربي مخدرات.

ويسعى المهربون لجعل الأردن نقطة انطلاق للمخدرات المهربة باتجاه دول الخليج الفارسي.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد اسقطت منذ شهر فبراير الماضي عدة طائرات مسيرة قادمة من سوريا تنوعت حمولاتها بين مخدرات وقطع أسلحة ومتفجرات.

وعَقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن اجتماعا في يوليو الماضي.