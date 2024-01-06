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غزة وبوادر الانتصار على الكيان المهزوم

السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

كيف راقب الكيان مجددا كلام الامين العام لحزب الله بعد ما أكد أن اعتداءه في الضاحية الجنوبية لن يمر بلا رد؟

العالم – مع الحدث

ما أهمية كلم السيد حسن نصرالله عن قوة ردع لبنقاومة وتثبيتها معادلة الردع وانها لا تسكت عن خرق بهذا المستوى؟

ماذا عن موقف الرئيس رئيسي في تشييع شهداء كرمان بأن نهاية طوفان الأقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني؟

هل قسم اليوم الثاني حكومة نتنياهو ووقعت الخلافات بين اعضائها ورئاسة لؤكان جيش الاحتلال؟

ما أهمية تماسك محور المقاومة بوجه العدوان على غزة وفتح معركة اخراج الأميركي من المنطقة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى المستجد السياسي في عملية طوفان الاقصى.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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