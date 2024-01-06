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استشهاد نجم كرة القدم الفلسطينية ابو العيد جراء عدوان الاحتلال

استشهاد نجم كرة القدم الفلسطينية ابو العيد جراء عدوان الاحتلال
السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

استشهد الكابتن هاني المصدر "أبوالعيد" لاعب منتخب فلسطين السابق والمدير الفني للمنتخب الفدائي الأولمبي، عصر اليوم بفعل قصف العدوان الإسرائيلي على غزة.

العالم-فلسطين

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانًا يعبر فيه عن حزنه الشديد جراء استشهاد العديد من نجوم الكرة الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيلي وما يفعله من أعمال وحشية تجاه الفلسطينين.

وجاء في البيان:” يتقدم الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأسرة الاتحاد وعموم الأسرة الرياضية الفلسطينية بأصدق مشاعر الحزن والألم باستشهاد نجم الكرة الفلسطينية السابق، والمدرب العام للمنتخب الوطني الأولمبي الكابتن هاني المصدر “أبو العيد”.

واستشهد الكابتن هاني المصدر، بفعل عدوان الاحتلال على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث، ملتحقاً بكوكبة شهداء كرة القدم وشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية ونسأل المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان على هذا المصاب العظيم، وأن ينتهي هذا العدوان الدموي على شعبنا الفلسطيني والاستهداف المستمر لرياضتنا الفلسطينية.

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