بلدان إفريقيان رشحتهما تل ابيب لاستقبال سكان غزة.. والمكافئة؟

العالم- فلسطين المحتلة

وبحسب موقع "زمان يسرائيل" الإلكتروني، فإن مسؤولين إسرائيليين يجرون محادثات مع رواندا وتشاد لاستقبال المهجرين من قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها، إن البلدين أعربا عن اتفاق أساس لمواصلة المحادثات، وذلك على عكس الدول الأخرى التي رفضت الأمر من حيث المبدأ.

وأوضح أن "إسرائيل" عرضت مساعدات وأسلحة لرواندا وتشاد كحافز لقبول المهجرين الفلسطينيين وأن المبادرة الإسرائيلية تقودها وزارة الخارجية والموساد.

وأشار "زمان يسرائيل" إلى أن تل أبيب "قدمت هذا العرض أيضا إلى الكونغو الديمقراطية، لكنها مترددة في قبوله".

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "العمل معقد للغاية"، مضيفا "يجب علينا تعزيز هذه القناة، لكن علينا أن نكون حذرين للغاية من ردود الفعل في العالم ومن أن يتم تفسيرها على أنها ترحيل قسري وليست هجرة طوعية. لهذا السبب نعمل بمشورة قانونية وثيقة"، وفق تعبيره.

وذكر الموقع أن الخطوط العريضة الأساسية للمبادرة هي تقديم منحة مالية "سخية" لأي فلسطيني يعرب عن رغبته في مغادرة غزة، إلى جانب مساعدات واسعة النطاق للدولة المستقبلة، بما في ذلك المساعدات العسكرية.

وكان وزراء إسرائيليون بينهم الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم داني دانون، دعوا في الأسابيع الأخيرة لتشجيع ما يصفونها "بالهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات أميركية ودولية وعربية.

رواندا تنفي

بدورها، قالت وزارة الخارجية الرواندنية، في بيان، إن "الحكومة أخذت علماً بالمعلومات المضللة التي نشرتها صحيفة زمان يسرائيل، تدعي أن رواندا وإسرائيل تجريان محادثات بشأن نقل الفلسطينيين من غزة".

وأكدت أن "هذا غير صحيح تماماً"، موضحةً أنه "لم يتم إجراء مثل هذا النقاش، سواء اليوم أو في الماضي، ويجب تجاهل هذه المعلومات الخاطئة.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الفلسطينية إن "التهجير الطوعي" لسكان غزة يستدعي "موقفا دوليا لوقف هذه الجريمة والحرب".

كما اكدت حركة "حماس" ان تلك الدعوات مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لمواجهتها.