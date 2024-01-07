طوفان الأقصى تجرف حكومة نتنياهو من الداخل!

العالم - الإحتلال

ونقلت القناة 12 عن نائب رئيس الأركان في جيش الحرب الإسرائيلي السابق يائير غولان، السبت، قوله إن على بيني غانتس تقديم استقالته لأن الحكومة الحالية لن تسقط ما دام فيها.

وتركزت القناة 12 الإسرائيلية،على الخلاف الواضح بين رئيس الحكومة والوزيري بيني غانتس ويوآف غالانت، لافتة الى كلام نائب رئيس الأركان في جيش الحرب الإسرائيلي السابق يائير غولان،حيث قال: "إن على بيني غانتس تقديم استقالته لأن الحكومة الحالية لن تسقط ما دام فيها".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن وجود خلاف حاد بين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت بسبب قرار الأول منع رئيسي "الشاباك" و"الموساد" من حضور اجتماع مجلس الحرب.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، وجود خلافات كبيرة بين نتنياهو وغالانت بعد الرفض التام لنتنياهو لقاء غالانت مع رونين بار، رئيس جهاز الشاباك، وديفيد بارنياع، رئيس الموساد، دون حضوره شخصيا.

وأوضحت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو قد فسر ذلك لغالانت بأنه بحكم القانون، فإنه من حق رئيس الوزراء السماح بعقد مثل تلك الاجتماعات أو لا، فيما أجاب غالانت، بأن نتنياهو يضر بأمن الكيان الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي ليس الأول من نوعه على مدار عام مضى منذ تولي حكومة نتنياهو مقاليد الحكم في ديسمبر 2022، حيث ذكرت، الأسبوع الماضي، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد منع رئيسي جهازي "الموساد" و"الشاباك" الإسرائيليين من المشاركة في حوار "عملياتي" مع وزير الحرب يوآف غالانت.