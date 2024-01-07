رئيس المجلس الأوروبي سيترك منصبه إذا..!

العالم - اوروبا

وقال ميشيل، في تصريحات له لصحيفتي "لوسوار" و"دي ستاندارد" البلجيكيتين، اليوم الأحد: "قررت الترشح في الانتخابات الأوروبية عام 2024، فإنه عام انتخابي بالغ الأهمية في أوروبا وفي العالم بأسره.

وأضاف "حال تم انتخابي فسوف أشغل مقعدي ويمكن للمجلس الأوروبي أن يتوقع ويسمي خليفة بحلول نهاية يونيو أو أوائل يوليو".

ونقلت الصحيفتان، عن رئيس الوزراء البلجيكي السابق، القول إنه "من السهل نسبيا ترتيب أمر الخلافة".

وتابع ميشيل أن "المشروع الأوروبي في مفترق طرق، وهناك حاجة لتعزيز شرعية الديمقراطية الأوروبية".

وقال "إنه يهدف إلى القيام بدور فعال، مضيفا "أود أن أكون أحد أعضاء الفريق الذين يبنون المشروع الأوروبي وأقدم نفسي لمواصلة خدمته".

وأكد ميشيل إنه يعتزم الترشح بطريقة لا تؤثر على مسؤولياته في تنسيق قمم الاتحاد الأوروبي.

ويشغل الرجل البالغ من العمر 48 عاما منصب رئيس المجلس الأوروبي منذ ديسمبر 2019، وسيستمر في منصبه حتى يؤدي أعضاء البرلمان الأوروبي اليمين في 16 يوليو المقبل، على أن يتنحى في حال انتخابه.

وخيمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تولت منصبها في نفس وقت تنصيب شارل ميشيل، بظلالها على دوره إلى حد كبير.