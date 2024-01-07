روسيا تعلق على فكرة إنشاء 'جيش موحد' للاتحاد الأوروبي

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وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "جيش للاتحاد الأوروبي؟ ربما ينبغي البدء بتطوير لقاح خاص بهم ضد كوفيد؟ أو تعلم كيفية حماية حدود الاتحاد الأوروبي بطريقة إنسانية، وفقا للالتزامات الدولية؟ حل قضية اللاجئين والمهاجرين؟ عندها فقط يمكن إنشاء جيش خاص للاتحاد الأوروبي".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه قبل تشكيل الجيش، من الضروري معرفة الوقود الذي ستستخدمه القوات في آلياتها.

وتابعت زاخاروفا: "وبعد ذلك سيصل الرئيس الأمريكي إلى بروكسل ويقول إنه سيرفع أسعار الوقود إذا لم يهاجم جيش الاتحاد الأوروبي من يشير إليهم".

كما طرحت زاخاروفا السؤال التالي: "لماذا تدفع كل دولة من دول الناتو مبالغ طائلة.. لصالح الخزانة المشتركة"، وفي الواقع لصالح واشنطن، كي "تذهب لضمان الأمن".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تشكيل قواته المسلحة الخاصة التي يمكن أن تلعب دورا في الحفاظ على السلام ومنع الصراعات.