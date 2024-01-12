جيرمي كوربن: العمل العسكري البريطاني الأميركي ضد اليمن تصعيد عسكري متهور

العالم-اوروبا

وقال إنّ "عدم استشارة البرلمان البريطاني قبل العمل العسكري ضد اليمن مخز جداً".

وسأل كوربن: "متى سنتعلم من أخطاء الماضي وندرك أن الحرب ليست حلاً؟"

هذا ودعا جيريمي كوربين، الحكومة البريطانية، إلى دعم شكوى جنوب إفريقيا التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة» في عدوانها على قطاع غزة.

وكتب «كوربين» على منصة «إكس» قائلا: «في كل يوم، يتم ارتكاب فظائع أخرى لا توصف في غزة، ملايين الأشخاص حول العالم يدعمون جهود جنوب إفريقيا لمحاسبة إسرائيل، لماذا لا تستطيع حكومتنا القيام بذلك؟»، وذلك عقب تدخل قام به في البرلمان.