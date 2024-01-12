الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤
١١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

جيرمي كوربن: العمل العسكري البريطاني الأميركي ضد اليمن تصعيد عسكري متهور

جيرمي كوربن: العمل العسكري البريطاني الأميركي ضد اليمن تصعيد عسكري متهور
الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن أنّ العمل العسكري البريطاني الأميركي ضد اليمن تصعيد عسكري متهور وسيسبب المزيد من القتل والمعاناة.

العالم-اوروبا

وقال إنّ "عدم استشارة البرلمان البريطاني قبل العمل العسكري ضد اليمن مخز جداً".

وسأل كوربن: "متى سنتعلم من أخطاء الماضي وندرك أن الحرب ليست حلاً؟"

هذا ودعا جيريمي كوربين، الحكومة البريطانية، إلى دعم شكوى جنوب إفريقيا التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة» في عدوانها على قطاع غزة.

وكتب «كوربين» على منصة «إكس» قائلا: «في كل يوم، يتم ارتكاب فظائع أخرى لا توصف في غزة، ملايين الأشخاص حول العالم يدعمون جهود جنوب إفريقيا لمحاسبة إسرائيل، لماذا لا تستطيع حكومتنا القيام بذلك؟»، وذلك عقب تدخل قام به في البرلمان.

روابط ذات صلة

صنعاء: ستُضرب جميع المصالح الأميركية والبريطانية بالمنطقة +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف