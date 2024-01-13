عدوان أميركي بريطاني يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات

العالم - الیمن

وصرح مصدر في السلطة المحلية، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء".

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" على حسابها بموقع "إكس"، إن "العدو الأمريكي البريطاني يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".

وتأتي الغارات غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.

وأكدت "أنصار الله" مواصلة عملياتها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، متوعدةً بالرد على الضربات الأميركية البريطانية، متوعدةً واشنطن ولندن بدفع "ثمن باهظ" رداً على القصف.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر.

وأعلن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن سلاح الجو الأميركي، نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.