خبير عسكري يتحدث عن سبب فشل الإحتلال باختراق خان يونس

العالم – خاص بالعالم

وأشار جابر إلى أن الإحتلال بدأ بالتوغل البري من الشمال ومن الشرق، حيث بدأ باتجاه بيت حانون وبيت لاهيا وفوجئ بمقاومة ضارية جدا اضطر معها الى التوقف وطلب المساندة عن طريق القصف الجوي على بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا وكان الاحتلال يتقدم في شمال غزة بينما كانت مدينة غزة في منعة عن توغله البري بينما يتعرض القطاع للقصف الشامل.

ولفت جابر إلى أن الاحتلال وبعد حوالي اسبوعين شعر انه لم يحقق انجازا في هذه المنطقة فاتجه نحو مدينة غزه وخلال اسبوعين او اكثر تعرض لمقاومة شديدة وبعدها هذه المده بعد اكثر من شهر توجه نحو الجنوب، واصطدم بهذه المنطقة ومنذ شهر او اكثر ركز جهده العسكري على خان يونس الذي لم يستطع خلال فترة 6 اسابيع من بدء الهجوم البربري عليها ان يخترق كامل خان يونس ويتعرض لخسائر جسيمه داخل المدينة.

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