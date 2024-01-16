إستهداف 'من مسافة صفر'.. بيان هام لــكتائب القسام +فيديو

العالم - فلسطين

وقالت القسام في بيان عسكري عبر حسابها على "تلغرام": "تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من مسافة صفر جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

ونشرت الكتائب مشاهد قالت إنه “استهداف مزدوج لناقلة جند صهيونية بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105″ على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الكتائب فيديو يُظهر مشاهد لطائرة دورن للجيش الإسرائيلي استولت عليها أثناء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.