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إستهداف 'من مسافة صفر'.. بيان هام لــكتائب القسام +فيديو

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، عن استهداف دبابتين للجيش الإسرائيلي بقذائف “الياسين 105” وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من المسافة صفر.

العالم - فلسطين

وقالت القسام في بيان عسكري عبر حسابها على "تلغرام": "تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من مسافة صفر جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

ونشرت الكتائب مشاهد قالت إنه “استهداف مزدوج لناقلة جند صهيونية بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105″ على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الكتائب فيديو يُظهر مشاهد لطائرة دورن للجيش الإسرائيلي استولت عليها أثناء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

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