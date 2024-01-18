آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني ورد المقاومة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى شن طيران الاحتلال المزيد من الغارات الاسرائيلية التي استهدفت المنطقه الواقعه بين بلده عديسة وبلده مركبة، كما دوى انفجار كبير في السفح الجنوبي للجولان السوري المحتل وكانت هنالك سحبا دخانية مرتفعة وكثيفة منوها ان هنالك استهداف لبعض المواقع الاسرائيلية في هذا المكان حيث يوجد مركز لتدريب الجيش الاسرائيلي المعادي، وننتظر المزيد من المعلومات حول طبيعه هذا المكان الذي حصل فيه التفجير.

ولفت مراسلنا إلى شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية على المنطقة الواقعه بين بلدة عيناتا وبنت جبيل القريبة من بلدة كونين وغارة صباحية استهدفت احد المنازل في منطقة حاصبيا بمنطقه سوق الخان.

وبين مراسلنا بان الاعتداءات قد بدأت منذ الصباح الباكر وهي لم تتوقف منذ ليلة امس بقصفها العنيف على العديد من القرى اللبنانية على الحافة الامامية بين لبنان وفلسطين المحتلة خاصه في بلده الخيام وبلده كفركلا والعديسة وحولا، مرورا بميس الجبل ووصولا الى عيترون ومارون الراس التي استهدفها الطيران الحربي الاسرائيلي بثلاث غارات كان الهدف من هذه الغارات حديقة ايران التي تقام على سفوح هذه البلدة.

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