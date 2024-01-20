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ما موقف حماس حول استشهاد مستشارين ايرانيين بغارة على دمشق؟

ما موقف حماس حول استشهاد مستشارين ايرانيين بغارة على دمشق؟
السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

ادانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة العدوان الصهيوني الذي استهدف صباح اليوم مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في العاصمة السورية دمشق.

العالم- فلسطين

وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان اليوم السبت استشهاد 4 مستشارين عسكريين ايرانيين في غارة جوية صهيونية على منطقة المزة السكنية في غرب العاصمة السورية دمشق.

وجاء في تصريح صحفي للحركة بهذا الخصوص:

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة العدوان الصهيوني الذي استهدف صباح اليوم مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في العاصمة السورية دمشق، ونعده جريمة نكراء، وانتهاكاً لسيادة دولة عربية، ويؤكد مجدداً على خطورة هذا الكيان النازي على أمن واستقرار منطقتنا.

نترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في الغارة الصهيونية على دمشق، ونؤكد بأن سلوك الاحتلال وإرهابه لن يثني أمتنا وقوى المقاومة عن الاستمرار في دعم صمود شعبنا الفلسطيني حتى دحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينبة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

السبت: 08 رجب 1445هـ
الموافق: 20 يناير/ كانون الثاني 2024م

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