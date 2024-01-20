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صواريخ المقاومة العراقية تدك قاعدة عين الاسد وتصيب جنود امريكيين

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني، السبت، بسماع دوي انفجارات عنيفة داخل مبنى قاعدة عين الأسد غربي الأنبار في العراق.

العالم- العراق

ونشرت حساب "صابرين نيوز" مشاهد قالت انها للرشقة الصاروخية التي دكت قاعدة عين الأسد بالانبار.

وافادت وسائل إعلام عراقية ان 40 صاروخا أطلقت تجاه قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية .

واوضحت مصدر امني في تصريح لوكالة "المعلومة "، ان "انفجارات عنيفة هزت مبنى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، اعقبتها اطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية الامريكية بشكل عشوائي".

وأضاف، ان "القوات الامريكية فرضت مظلة جوية على قاعدة عين الاسد فيما اطلقت الدفاعات الجوية عدد من الاطلاقات النارية في الهواء".

ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تعرضت القوات الأميركية وقوات ما يسمى "التحالف الدولي" لأكثر من مئة هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة وأحصت واشنطن أكثر من 106 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا، وفق حصيلة أفاد بها سابقا مسؤول عسكري أميركي.

وتبنت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تعارض الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

واعلن مسؤول أمريكي إصابة أمريكيين في قاعدة عين الأسد العراقية بجروح طفيفة جراء الهجوم على القاعدة.

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