نتنياهو: أرفض كلياً شروط حماس

العالم-الاحتلال

وأصدر نتنياهو بيانا أشار فيه إلى أن القتال مستمر في قطاع غزة وأن اقتراح حماس حول التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مرفوض بشكل قاطع.

وجاء في البيان: "حتى الآن، أعدنا 110 من المختطفين إلى ديارهم، ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعا. هذا هو أحد أهداف الحرب، والضغط العسكري شرط ضروري لإكمالها".

وأضاف نتنياهو: "أنا أعمل على هذا على مدار الساعة. ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحا، أنا أرفض رفضا قاطعا شروط الاستسلام لحماس. إنها تطالب مقابل إطلاق سراح مختطفينا بإنهاء الحرب، وإخراج قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع القتلة والمغتصبين، وإبقاء حماس في مكانها. إذا وافقنا على ذلك، فهذا يعني أن مقاتلينا قد سقطوا عبثا".

وتابع: "أخبرت الرئيس بايدن كذلك بأن غزة سوف تخضع لسيطرة أمنية كاملة من قبل إسرائيل ولن تتنازل عن تحقيق سيطرة إسرائيلية أمنية كاملة على كل الاراضي غرب نهر الأردن".