الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

كاميرا العالم ترصد النقص الحاد في المستلزمات الطبية في شمال قطاع غزة

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

تعاني النقاط الطبية في المدارس من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يفاقم من معاناة المرضى والجرحى من النازحين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

العالم خاص بالعالم

فنحن الان نتواجد في مدرسة ابو حسين للبنات في مخيم جباليا وهذه المدرسة تعرضت للظروف السيئة من ناحيه اعتداءات قوات الاحتلال، وكذلك الاوضاع الانسانية الصعبة التي يمر بها النازحون في كل مدرسة، وفي كل مركز للايواء كهذه هنالك نقطه طبية.

ولكن النقاط الطبية المنتشرة تعاني اشد المعاناة من اقصى المستلزمات الطبية وكذلك نقص الادوية ما يفاقم من معاناة النازحين.

ونتعرف الآن على هذه النقطة الطبية والاوضاع فيها، حيث تعاني هذه النقطة وغيرها من النقاط الطبية المنتشرة في شمال قطاع غزة من النقص الكبير في الادوية والمستلزمات الطبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

اليهودي الأبيض أم اليهودي الأسود؟

80 ألف مستوطن صهيوني أَخلوا مستوطنات الشمال منذ بداية الحرب أو تم إجلاؤهم

شاهد كيف يرد وزير خارجية السعودية بسؤال مذيع CNN بشأن حركة حماس!