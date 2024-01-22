جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 ضباط في معارك غرب خان يونس

العالم - الاحتلال

ودخل عدوان الاحتلال على غزة يومه الثامن بعد المئة، وذلك في ظل تكثيف القصف على مناطق عدة في القطاع، وارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي لمناطق عدة.

ففي حين، تشهد مدن غزة وجباليا والمغازي وخان يونس اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وتشير معلومات صهيونية وأجنبية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق مقتل رقيب من صفوفه في قطاع غزة لتصل حصيلة قتلاه إلى 530 منذ الـ7 من أكتوبر.

ودخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الـ 106 في ظل استمرار العداون الاجرامي على القطاع وتواصل الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.