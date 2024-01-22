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أول رد فلسطيني على مقترح صهيوني إنشاء جزيرة صناعية للفلسطينين

أول رد فلسطيني على مقترح صهيوني إنشاء جزيرة صناعية للفلسطينين
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن "الفلسطينيين ثابتون في أرضهم ومن يقترح إنشاء جزيرة يذهب إليها".

العالم - فلسطين

وأضاف المالكي: "سنبقى في وطننا وأرض فلسطين ملك لنا وسنقاوم من أجل دولتنا وعاصمتها القدس"، متهما الكيان الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي يوميا بحق الفلسطينيين.

وتابع: "سنطالب وزراء الخارجية الأوربيين بالعمل على وقف إطلاق النار الفوري في غزة وسنطالب برفض تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص رفض إقامة دولة فلسطينية".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، إن "تل أبيب عرضت فكرة إقامة وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية"، حسب زعمه، وذلك خلال لقاء مع وزراء أوروبيين في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

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