الحرس الثوري: مستعدون لارسال الاقمار الصناعية للدول الأخرى الى الفضاء

العالم - ايران

العميد جعفر آبادي قال في مقابلة متلفزة مساء الاثنين ان اطلاق القمر الصناعي الايراني الجديد " ثريا" يوم السبت الماضي كان بداية التعاون بين الحرس الثوري والحكومة الايرانية في هذا المجال، وقد تكلل بالنجاح وتم وضع القمر الصناعي في المدار سليما.

واضاف بأن المرحلة المقلبة ستشهد قيام الحرس الثوري باطلاق المزيد من الصواريخ نحو الفضاء، سواء صواريخ الفضاء العائدة لمنظمة الفضاء أو للحكومة الايرانية ، واذا استطاعت الحكومة الايرانية ان تتعاون مع الدول الصديقة والدول الجارة التي لديها اقمار صناعية جامعية واقمار صناعية دون الـ 100 كيلوغرام، فسنتعاون في ذلك.

كم اوضح ان هذه المعرفة هي وطنية 100 بالمئة ولا تزود أية دولة أخرى ايران بالمعلومات والمعرفة في هذا المجال.