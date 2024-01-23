بالفيديو.. مهرجان الرازي بطهران يكرم التقنيين والمخترعين والباحثين

العالم - مراسلون

تماشيًا مع أهداف وزارة الصحة، وتكريما لمكانة الباحثين وطلاب الجامعات اقيمت النسخة التاسعة والعشرين من مهرجان الرازي لأبحاث وتقنيات علوم الطب في طهران، لتقييم الأبحاث في مجال الصحة، والتعريف بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التي قامت بأبحاث تطبيقية في سبيل حل مشاكل البلاد.

وقال وزير الصحة الإيراني،بهرام عين اللهي، ان "مهرجان رازي يقوم بتقييم جميع الفعاليات و الانشطة و المنتجات الطبية خلال عام واحد. لقد تم تقديم 540 مشروعا في العام الماضي لكن هذا العام ازداد إلى 804 مشاريع ما يبين نمو بنسبة 40 بالمئة في المشاركة بهذا المهرجان".

وشارك الباحثون في المهرجان في خمس لجان منها التكنولوجيا الصحية، ولجنة الطب السريري ، ولجنة علوم الطب الأساسية، ولجنة الإبداعات الصحية، واللجنة الطلابية . وبحسب الدورات السابقة تضمن المهرجان قسمين حيث تم اختيار 20 فائزا في الفئة الأولى من التقنيين والمخترعين وأصحاب المنتجات التكنولوجية والباحثين من الشباب و الطلاب وأصحاب أفضل الأبحاث ومن الفئة الثانية تم اختيار 48 فائزا من المؤسسات البحثية والتكنولوجية ذات الصلة بما في ذلك جامعات العلوم الطبية ومراكز تطوير التكنولوجيا ومراكز الأبحاث.

وقالت طالبة جامعية فائزة في المهرجان، ايدا جمالي، ان "لقد تم اختياري كأفضل طالبة في اللجنة الصحية. وتمكنت من صنع ملابس عمل ذكية ذات القدرة على التحذير في حالة عدم وجود أسلحة السلامة الشخصية ومراقبة الصحة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وحصلت علی العدید من الجوائز العالمية منها جائزة انجلترا و سويسرا و تركيا".

واوضح مدیر شركة إيرانية،سعید شیر آقایی ، ان"تم اختيار شركتنا كأفضل شركة من حيث مؤشرات الرقابة الصحية وجودة الاستخدام والهندسة الفنية وطول عمر الخدمات المساندة، وحصلنا على المرتبة الأولى في مجال أبحاث أنظمة طب الأسنان".

هذا وان رؤية وزارة الصحة لمهرجان الرازي هي السعي إلى دعم الباحثين وخاصة الشباب منهم وكذلك توجيه البحوث بالاعتماد على الأولويات والاحتياجات الى جانب التاكيد على العدالة في اختبار البحوث في المهرجان.