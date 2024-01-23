قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني

العالم - ايران

وقال قائد الثورة الإسلامية خلال استقبال المسؤولين عن مؤتمر تأبين شهداء طهران، أحياناً تكون مواقف وتصريحات مسؤولي الدول الإسلامية خاطئة لأنهم يتحدثون عن قضية مثل وقف إطلاق النار في غزة، وهي خارجة عن إرادتهم وهي في أيدي العدو الصهيوني الخبيث. على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يتحركوا بشأن القضايا التي هي ضمن إرادتهم ويمكنهم فعلها.

وأضاف، ان القضايا التي يمكن للمسؤولين في الدول الإسلامية فعلها هي قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني، على الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني ولا تساعد هذا الكيان.

وتابع، رغم الأداء غير المناسب لمسؤولي الدول الإسلامية ورغم كل الصعوبات، كما جاء في القرآن فإن الله مع المؤمنين وأينما كان الله كان النصر.

وأضاف، إن انتصار أهل غزة مؤكد، وسيظهر الله عز وجل هذا النصر للأمة الإسلامية في المستقبل غير البعيد، وتسعد قلوب المسلمين، وخاصة أهل فلسطين وغزة.

يتبع..