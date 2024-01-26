العالم – خاص بالعالم

وأضافت دونوغو، انه لن تقرر الان ما اذا كان كيان الاحتلال قد ارتكب انتهاكات بالالتزامات الخاصة باتفاقية منع الابادة الجماعية. واوضحت دونوغو، أن الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى استشهاد نحو 25000شخص واصابة نحو60000 اخرين وتهجير عدد كبير من المواطنين، مشيرة الى ان على"اسرائيل" الزام قواتها فورا بعدم ارتكاب الجرائم ومنها القتل العمد.



وقالت القاضية جوان دونوغو رئيسة محكمة العدل الدولية:"المحكمة لن تتخذ الآن قرارا حول وقوع الإبادة الجماعية من عدمها وإنما ستتخذ قرارا حول إمكانية حدوث الإبادة.. والمحكمة على اطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في غزة وتدين القتل المستمر هناك.. وأخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".



المحكمة أقرت بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. ودعت كيان الاحتلال الى اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وانه على تل أبيب أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات في غزة، وأن تمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.



حكومة جنوب إفريقيا اعلن ترحيبها بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة، واضافت ان هذا الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.



وقالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب افريقيا:"فعلنا ما يلزم من اجل حماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.. كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة".



رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، سامي ابو زهري، اكد أن قرار المحكمة تطور مهم يسهم في عزل"إسرائيل" وفضح جرائمها في غزة، ودعا الى لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة.

ويرى المراقبون ان هذا القرار ناقص ولا يلزم كيان الاحتلال بوقف الحرب فورا ورفع الحصار عن قطاع غزة، لانه في كل ساعة يتأخر فيه قرار وقف الحرب يسقط عشرات الشهداء والجرحى.

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