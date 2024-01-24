الجيش اليمني: اشتبكنا مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب

العالم-اليمن

وفي بيان له، قال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، تم الاشتباك اليوم مع عدد مِن المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وباب المندب، أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين".

وأضاف البيان: "كان من نتائج عملية الاشتباك ما يلي":

- "إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة".

- "إجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة".

- "وصول عدد من صواريخِنا البالستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها".

وتابع البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين، الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن "الحوثيين" أطلقوا يوم الأربعاء 3 صواريخ باليستية على سفينة ديترويت الأمريكية بخليج عدن.

وجاء في بيان القيادة الوسطى الأمريكية أنهم أطلقوا "في حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)... ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه سفينة الحاويات M/V Maersk Detroit التي ترفع علم أمريكا، وتمتلكها وتديرها (أي أنها أمريكية)، والتي كانت تعبر خليج عدن..سقط صاروخ واحد في البحر وتم الاشتباك مع الصاروخين الآخرين بنجاح وإسقاطهما بواسطة السفينة العسكرية غرايفلي، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استهداف 8 مواقع تابعة لانصارالله، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، حسبما أعلنت الدول في بيان مشترك.