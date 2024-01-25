24 مجزرة إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 210 شهيداً + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة بتوقيت مكة المكرمة 11:50 أشارت الزميلة إسراء البحيصي إلى أن أحداث كبيرة دارت ليلة أمس و تحديدا في خان يونس وسط قطاع غزة، حيث ارتكبت عدة مجازر منذ ليلة أمس وحتى اللحظة.

وأكدت أن الاحتلال نفذ عملية اعتقال في خان يونس حيث اقتحمت قوات الاحتلال عمارة أبو سمك في مدينة خان يونس إذ اعتقلت الرجال المتواجدين فيها واقتادت النساء والأطفال إلى جمعية الهلال الأحمر التي سيطرت عليها في مدينة خان يونس، فيما هناك ايضاً عدد من الشهداء في هذه العمارة.

وأشارت إلى أن الحصار لا زال مستمرا على مجمع ناصر الطبي حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة أن هذا المجمع بات ينهار بشكل متسارع في ضوء حصاره وعدم إدخال أي من المساعدات أو المعدات الطبية أو حتى عملية الانقاذ لمن هم في داخله، إذ لم يكن بالمقدور لهؤلاء الجلاء بسبب حصار المستشفى بشكل كامل، ولا هم قادرين على أن يقوموا بعملهم لأن معظم المواد الغذائية والطبية شارفت على الانتهاء.

وأكدت استمرار الاستهداف الإسرائيلي لمناطق كاملة في مدينة خان يونس وخاصة الشق الغربي منها، حيث سقط عدد كبير من الشهداء، نحو 40 شهيدا منهم كانوا ليلة أمس في خان يونس، 14 من هؤلاء الشهداء ظلوا في مبنى كلية الصناعة التابعة لوكالة الغوث غرب خان يونس في منطقة المواصي، حيث لم يستطيعوا أن يؤتوا بجثثهم إلى مجمع ناصر الطبي بسبب حصاره وعدم تمكنهم من أن يذهبوا بأمان إلى هناك لأن الدبابات متواجدة في الطريق وإطلاق النار والقذائف لا يتوقف، لذلك اضطروا لدفن 14 جثة في ساحة مبنى وكالة كلية الصناعة في خان يونس.

وأوضحت أن الاحتلال الاسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً كاملاً لعائلات كثيرة، ولا زال هناك شهداء تحت الانقاض.. مؤكدة حدوث 24 مجزرة راح ضحيتها 210 من الشهداء وأكثر من 360 مصابا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..