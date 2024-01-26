شاهد.. المقاومة اللبنانية تستهدف منصة تجسس إسرائيلية

العالم – خاص بالعالم

صاروخُ المقاومة في جنوبِ لبنان يطاردُ فريستَهُ وراءَ السواتر، كشفتْ عنه المقاومةُ للمرة الاولى، خلال نشرها مشاهد من عملية استهداف منصة تجسسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع جل العلام، الواقع مقابل بلدة الناقورة الحدودية جنوب لبنان.

الجديد في العملية هو مضاد الدروع المستخدم، فالصاروخ من نوع 'ايه تي جي أم' يتم توجيهه والتحكم فيه عن بعد ويبث صورا عن مساره.

هذا الصاروخ النوعي يشبه في آلية حركته صاروخ الكورنيت، وقادر على التحليق بمسار قوسي، والوصول الى الأهداف التي يجري حجبها خلف سواتر أو جدران، منها الدبابات التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو بالمنظار من الجهة المقابلة، كما ان الصاروخ قادر على التحليق فوق الاهداف ونقل الصورة بشكل مباشر ما يعطي الفرصة لتشخيص الهدف وتحديده بدقة قبل الانقضاض عليه من الأعلى والاطباق علبه اطباقا بصريا بعد إعطائه الأمر بالانفجار.

مشاهد الصاروخ، أثارت مخاوف كيان الاحتلال الإسرائيلي من قدرته على إصابة الدبابات التي يتم حجبها حالياً وراء سواتر عالية.

ومازاد من رعب الكيان، قيام حزب الله بشن هجوما جويا ‏بمسيّرتين انقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب ‏مستوطنة كفربلوم شمال فلسطين المحتلة، دون ان تدوي سفارات الانذار او تفعل الدفاعات الجوية، ليبدا جيش الاحتلال تحقيق في الهجوم الذي اخرج المنظومة الرادارية للدفاع الجوي ومنصة القبة الحديدية المستهدفة عن الخدمة.