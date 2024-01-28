مظاهرات ضد'اسرائيل' تعم أوروبا واعتصام أمام منزل وزير الخارجية الامريكي

العالم - أوروبا

الصرخات المنددة بجرائم الاحتلال في الحرب الابادة المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو أربعة أشهر تدوي في اصقاع العالم ما يعكس تفاقم عزلة الكيان الاسرائيلي ومن يقف الى جانبه في المجتمع المدني العالمي.

في اسبانيا التي شهدت معظم مدنها وعلى رأسها العاصمة مدريد تظاهرات حاشدة ضد جرائم الاحتلال، طالب آلاف المتظاهرين المجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على الکيان الإسرائيلي لدفعه إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي البيان المشترك الذي تلي باسم المشاركين في المظاهرة، تمت المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء 'الإبادة الجماعية' بحق الفلسطينيين، ورفع الحصار عن غزة.

الی ذلک شهدت العاصمة الايطالية روما ومدينة ميلانو مظاهرات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورغم أن وزارة الداخلية الإيطالية حظرت المسيرات بدعوى الحفاظ على الأمن العام؛ إلا أن طلابا ومجموعات يسارية والمجتمع الفلسطيني والمسلم في البلاد، خرجوا بالآلاف إلى الشوارع والساحات للتعبيرعن تأييدهم لحقوق الشعب الفلسطيني، والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف تضامنا مع فلسطين أمام مقر وزارة الخارجية مطالبة بوقف جرائم الابادة بحق اهالي غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بقتل أطفال غزة وأخرى تتهم الكيان الاسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية خلال عدوانها المتواصل على القطاع.

وفي العاصمة الألمانية برلين طالب متظاهرون بوقف فوري للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، ونددوا بدعم برلين الرسمي له.

كما شهدت العاصمة اليونانية اثينا مسيرة تضامن مع فلسطين.

وفي اميركا نصب المحتجون خيم اعتصام أمام منزل وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وعبّر المحتجون عن غضبهم من دعم الإدارة الأميركية، للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، منددين بالاحتلال والفصل العنصري في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.