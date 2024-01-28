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في إجتماع طارئ للجامعة العربية ..

إصدار موقف عربي موحد من 'تدابير' العدل الدولية

إصدار موقف عربي موحد من 'تدابير' العدل الدولية
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب "رئيس الدورة 160"، بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع مصر والأردن وتأييد الدول العربية.

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ويهدف الاجتماع لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة التي على إسرائيل تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة فشل الأخير في الوفاء بالتزاماته بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع : مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، والملحق ماهر مسعود.

ويعقد الاجتماع غير العادي لمندوبي الدول الأعضاء بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي.

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