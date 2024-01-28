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أمير عبد اللهيان يبحث مع قائد سلاح البر لحرس الثورة تحركات الإرهابيين

أمير عبد اللهيان يبحث مع قائد سلاح البر لحرس الثورة تحركات الإرهابيين
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإيراني ومساعدوه، اليوم الأحد، مع قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية تحركات الإرهابيين في بعض النقاط الحدودية، وكذلك عددا من القضايا شمال غرب وجنوب شرق البلاد.

العالمإيران

ففي ملتقى لتبادل الأفكار استضافته وزارة الخارجية، شارك فيه وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومساعدوه والمدراء العامين في الشؤون السياسية بالخارجية وقائد القوة البرية لحرس الثورة العميد محمد باكبور، تم بحث عدد من القضايا شمال غرب وجنوب شرق البلاد وتحركات الإرهابيين في بعض النقاط الحدودية.

وخلال الملتقى أعرب أمير عبد اللهيان عن تقديره لجهود القوات المسلحة في البلاد لتوفير الأمن، وناقش أهمية سياسة حسن الجوار التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك طرح مختلف الموضوعات في التنسيق بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة.

وخلال اللقاء، شرح قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، تحركات الزمر المناوئة للثورة والإرهابيين المرتبطين بالقوى الأجنبية.

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