ترامب يشن هجوما على بايدن في أعقاب مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن

العالم - الأميرکيتان

وقال ترامب في بيان عبر صفحته على موقع "Truth Social" مساء الأحد، "إن الهجوم بطائرة بدون طيار على منشأة عسكرية أمريكية والذي أسفر عن مقتل 3 من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة آخرين، يمثل يوما فظيعا لأمريكا".

وأضاف "أتقدم بأعمق التعازي إلى عائلات الجنود الشجعان الذين فقدناهم وأطلب من جميع الأمريكيين أن ينضموا إلي في الصلاة من أجل أولئك الذين أصيبوا".

وذكر ترامب في بيانه "هذا الهجوم على الولايات المتحدة هو نتيجة رهيبة أخرى لضعف جو بايدن واستسلامه".

وزعم أنه "قبل ثلاث سنوات كانت إيران ضعيفة ومكسورة وتحت السيطرة تماما"، وادعی أن قرار بايدن بتزويد إيران بمليارات الدولارات أدى إلى زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مما أدى إلى حوادث مثل الهجوم الأخير بطائرة بدون طيار.

وشدد الرئيس السابق على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تبقى على قيد الحياة مع جو بايدن كقائد أعلى للقوات المسلحة.

وأشار ترامب إلى أن الهجوم يعود أساسا لضعف بايدن و«استسلامه في التعامل مع إيران» حسب تعبيره.