بالصور/ تعرف على 'البرج 22' الذي قتل فيه 3 جنود أمريكيين بالأردن

العالم- الاردن

وبعد نفي سابق، أكدت عمان، وقوع الهجوم داخل الأراضي الأردنية، وقالت إن الهجوم استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا.



وأكدت البيانات الأمريكية الرسمية، أن الهجوم وقع في البرج 22، وهذه المنطقة، تقع بجانب قاعدة الركبان، والتي تقع داخل الحدود الأردنية، وعلى مقربة الحدود مع سوريا.

وتقع الركبان، على بعد 3 كيلومترات، من البرج 22، وتتواجد في الموقع العسكري الكبير على الحدود، قوات أردنية، وأخرى أمريكية، ادعى البنتاغون، انها تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية.



ووفقا للتقديرات، يتواجد قرابة 3 آلاف جندي أمريكي في الأردن، جزء منهم في منطقة البرج 22.







ووفقا لصور الأقمار الصناعية، فإن موقع البرج 22 يقع داخل الأراضي الأردنية، وهو على مقربة من مخيم الركبان، للاجئين السوريين، والذي يقع بصورة مباشرة على تماس مع حدود الأردن، داخل الأراضي السورية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إن الولايات المتحدة سترد على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.



وقال بايدن في تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولاينا "سنرد".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت مقتل 3 جنود أمريكيين، وأصيب 24 آخرون، في هجوم بطائرة مسيرة دون طيار على موقع عسكري أمريكي شمال شرق الأردن.



ونقلت "سي إن إن"، عن المسؤولين قولهم إن الجنود كانوا في البرج رقم 22، بالقرب من الحدود مع سوريا.



وقالت الشبكة، إنه من غير المعروف سبب فشل الدفاعات الجوية الأمريكية في اعتراض الطائرة دون طيار، خاصة أنه الهجوم الأول على المواقع الأمريكية منذ بدء الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في 17 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.



من جانبها أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مسؤوليتها عن الهجوم على 4 أهداف بالطائرات المسيرة، قالت إن 3 منها في سوريا.



ولفتت إلى أنها هاجمت فجر الأحد، قواعد التنف والركبان والشدادي، إضافة إلى قاعدة زولوفون البحرية التابعة للاحتلال.



ولفتت إلى أن الهجمات هي رد على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.