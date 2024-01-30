هكذا تبيد امريكا والدول الغربية ما تبقى من الفلسطينيين

أما التوقيت، فلحظة حرجة يرتكب فيها الاحتلال الاسرائيلي إبادة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.. ليأتي قرار الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بتعليق تمويلها للوكالة الأممية بمثابة المشاركة المعلنة في تلك الإبادة الجماعية وتجويع شعب بأكمله.

عشرات آلاف، بل مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع نزحوا من بيوتهم قهرا وقسرا نتيجة العدوان الإسرائيلي وقصفه ومجازره.. بعضهم لجأ الى مدارس الأونروا التي استهدفها جيش الاحتلال هي الأخرى.. وكثيرون باتوا يعيشون بلا مأوى أو في خيام هشة في ظل برد قارس وحرمان كامل من كل شيء حتى الغذاء والماء.. لكن الاحتلال والدول المشاركة في وقف تمويل الاونروا المسؤولة عن زهاء ملويني ومئتي الف فلسطيني في غزة ارادوا الإجهاز عليهم بشكل كامل وقطع أي فتات قد يصلهم من المساعدات الإغاثية التي تقدمها تلك المنظمة.. مع العلم أن المساعدات التي ترد إلى القطاع تفي بـخمسة إلى سبعة بالمئة فقط من احتياجات السكان.

وناشد مسؤولون في الأمم المتحدة الدول، إعادة النظر في قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، بعد مزاعم صهيونية بضلوع موظفي الأونروا في عملية طوفان الاقصى، محذرين من أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة صارت مهددة.