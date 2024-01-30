حارس مرمى منتخب فلسطين يكشف عن معاناة زملائه

العالم- الرياضة

وحول أداء المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2023، قال "رامي حمادة" لوكالة تسنيم الدولية للأنباء في الدوحة: كان لدينا جميعاً هدف واحد فقط وهو إسعاد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى هزيمة الفريق أمام قطر في دور الـ16، وقال: أردنا هزيمة قطر وإسعاد الشعب الفلسطيني من جديد، لكننا لم نحقق هذا الهدف ونجحت قطر في الفوز. لقد بذلنا قصارى جهدنا للفوز على قطر. ومع ذلك، نحن فخورون بأدائنا في كأس الأمم الآسيوية.

وأشار حارس مرمى المنتخب الفلسطيني إلى أوضاع سكان غزة خلال بطولة كأس آسيا 2023 وقال: سكان فلسطين وغزة أقوياء ويجب أن يظلوا أقوياء. لا يمكننا أن نفعل أي شيء، ورسالتنا الوحيدة لشعوب العالم هي أن ترانا. نحن (المنتخب الفلسطيني) موجودون هنا وقد قدمنا ​​أداءً جيدًا.

وقال حمادة عن تأثير الحرب في غزة على وضع المنتخب الفلسطيني: اثنان من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما وأصدقائهما (في غزة) منذ 10 أيام. نحن معًا مثل العائلة وندعم بعضنا البعض.