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رهائن في هجوم على شركة أمريكية "داعمة للإحتلال" في تركيا

رهائن في هجوم على شركة أمريكية
الخميس ٠١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس بأن رجلا مسلحا اقتحم مقرّ شركة "procter &amp; gamble (P&amp;G)" الأمريكية في منطقة غيبزي بولاية كوجالي شمال غربي تركيا، واحتجز من فيه كرهائن.

العالم - العالم الإسلامي

وذكر الإعلام التركي أن قوات تركية خاصة مختصة وصلت إلى الموقع للتعامل مع الحدث، في حين لم تتضح أسباب الحادث حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وتمت الإشارة إلى أن منتجات هذه الشركة كلها منتجات داعمة للكيان الاسرائيلي.

هذا وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الشخص الذي احتجز الرهائن في الشركة بحوزته مسدس على الأقل.

وأوضحت أن احتجاز الرهائن، يأتي احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووصل والي مدينة كوجالي إلى مكان الحادث لمتابعة التطورات، فيما أغلق الأمن التركي الشوارع الرئيسية في المنطقة وفرض طوقا أمنيا بقوات من الشرطة والأمن.

وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تُعرف هوية المهاجم لمقر الشركة، أو جنسيته.

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