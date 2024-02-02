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لم تبق الا بوابتها.. شاهد الكارثة التي ألحقها الاحتلال بجامعة الاقصى

الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

قام جيش الاحتلال الاسرائيلي ضمن المخطط الممنهج هدم المساجد والمدارس بتدمير جامعة الاقصى بالكامل في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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