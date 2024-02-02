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فيديو خاص: نتانياهو ينتظر موافقة هذا الرجل على صفقة التبادل!!

الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة ان حكومة الاحتلال تنتظر موافقة قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على صفقة التهدئة والتبادل، مشيرا الى ان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يتعرض لضغط شديد من المعسكر المتطرف الرافض للصفقة، والمعارضة والشارع الداعي الى الاسراع في ابرامها وتحرير الاسرى.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية: لقد اختصر موقع والا الامر حين قال ان كل ما يجري من اجتماعات للكابينت الحربي المصغر والموسع برئاسة نتانياهو حيث كان هناك اجتماع مطول امس لبحث صفقة التهدئة، والجميع بانتظار قائد حركة حماس يحيى السنوار لاعطاء الموافقة.

واضاف مراسلنا: تتحدث معظم المواقع الاسرئايلية الاعلامية والامنية بأن كل ما يتعلق بالتوصل لاتفاق او حتى نشر اجواء ايجابية حول ذلك هو مرتبط بموقف حركة المقاومة الاسلامية حماس وتحديدا رد القيادي في الحركة يحيى السنوار.

واشار الى ان الجميع هنا ينتظر هذا الموقف وحتى هذه اللحظة لا يوجد وضوح بمسسار هذه المفاوضات، لكن هناك اجواء ايجابية بقرب التوصل خلال الساعات القادمة.

وتابع: حتى ان هناك تلويحا بتوسيع العملية العسكرية باتجاه رفح، وهذا يأتي من قبل المستوى السياسي والامني لاستخدامه ورقة ضغط على حركة حماس وباقي فصائل المقاومة في قطاع غزة.

واوضح مراسل قناة العالم في القدس المحتلة: عضو مجلس الحرب غانتس وجه تحذيرا واضحا لنتاياهو من محاولة نسف الجهود وتحميل حماس مسؤولية ذلك، وقال انه سيكون هناك انسحاب من مجلس الحرب بإعلان الحكم العسكري في قطاع غزة.

واكد: ويعني ذلك ان حصل حل المجلس الحربي، ما دعا نتانياهو لمناشدة سموتريش وبن غفير عدم التهديد بالانسحاب من الحكومة في حال تم ابرام الصفقة مع المقاومة.

وخلص: وفي الشارع الاسرائيلي هناك ضغط كبير من عائلات الاسرى لإبرام الصفقة ودفع الاثمان، حتى لو تم اعطاء انجاز وانتصار لحركة حماس.

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