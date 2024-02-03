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وزير الخارجية الإيراني يدين العدوان الأمريكي الأخير على أهداف في سوريا والعراق

وزير الخارجية الإيراني يدين العدوان الأمريكي الأخير على أهداف في سوريا والعراق
السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن هانز جروندبرج.

العالم - ايران

وبحث الجانبان في هذا اللقاء آخر التطورات في المنطقة، مع التركيز على القضية اليمنية حيث أكد وزير الخارجية الإيراني أن النهج العسكري للحكومة الأمريكية، وخاصة الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد اليمن وإدراج اسم أنصار الله في قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، جعل الوضع أكثر تعقيدا والحل السياسي صعبا.

كما أدان أمير عبداللهيان العدوان الأمريكي الأخير على أهداف في سوريا والعراق، واعتبره نتيجة لاستمرار هذا البلد في اتباع نهج خاطئ وفاشل في حل المشاكل باللجوء إلى القوة والعسكرة.

وأشار أمير عبداللهيان إلى دعم إيران المستمر لإحلال السلام والأمن المستقر في اليمن، وأكد أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة ستعود بالنفع على جميع دول المنطقة.

بدوره أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون اليمنية عن تعازيه للدكتور أمير عبداللهيان وأسر شهداء الحادث الإرهابي، الذي وقع على هامش مراسم ذكرى الشهيد سليماني في كرمان.

وأعرب عن تقديره لموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتزامها بالاستقرار والأمن في المنطقة، وخاصة اليمن، وعرض تقريراً عن إجراءات الأمم المتحدة فيما يتعلق بإحلال السلام والهدوء في اليمن وخفض التوترات داخل هذا البلد، وأكد ضرورة حل جذور الأزمات الإقليمية عبر توظيف القدرات الإقليمية.

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