ايران تتاهل الى الدور النصف النهائي لبطولة امم اسيا بفوزها على اليابان

العالم - ايران

وأتت المباراة متوازنة بين المنتخبين، وقد افتتحت اليابان باب التسجيل عن طريق لاعب الوسط هيديماسا موريتا، عند الدقيقة الـ28.

وتلقى موريتا تمريرة بينية زكية من زميله، المهاجم أياسي أويدا، لينطلق بالكرة وسط الدفاع الإيراني، قبل أن يسدد كرة، غالطت حارس المرمى على رضا بيرانوند، وسكنت الشباك.

وأظهرت إيران ردة فعل قوية مع انطلاق الشوط الثاني، وقد عادلت النتيجة مع الدقيقة الـ55 عن طريق الجناح محمد موهيبي، مُستغلًا تمريرة ساحرة من المهاجم الصريح سردار آزمون.

وواصلت إيران عملها الهجومي المميز، لتسجيل هدفًا جميلًا أحرزه آزمون، لكن تم إلغاء الهداف بداعي التسلل، قبل أن تمر رأسية من محمد موهيبي بمحاذاة القائم، مع انتصاف زمن الشوط الثاني.

ولجأ مدرب المنتخب الياباني، هاجيمي مورياسو، إلى إشراك الثنائي كاورو ميتوما وتاكومي مينامينو، في محاولة لتحسين أداء فريقه، لكن الضغط الإيراني استمر، وقد لعب آزمون كرة رأسية مميزة، مرت إلى جوار القائم بقليل، وسط أجواء جنوينة بالمدرجات، التي اكتسى أغلبها بالأعلام الإيرانية.

وازداد الضغط الإيراني في الدقائق الأخيرة، ومن كرة داخل منطقة جزاء اليابان، تحصل "الفارسيون" على ركلة جزاء، سددها علي رضا إلى الشباك بنجاح مع الدقيقة الـ90+6، ليعلن تأهل إيران، وإقصاء اليابان من ربع النهائي.

منتخب إيران ثالث المتأهلين إلى نصف نهائي كأس آسيا 2024

وبذلك، أصبح منتخب إيران ثالث المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس آسيا 2024، بعد منتخبَي الأردن وكوريا الجنوبية.

وبات مُقررًا أن يلتقي منتخب إيران في نصف النهائي مع المتأهل من آخر مباريات دور الثمانية، والمُحددة أن تجمع قطر بأوزبكستان اليوم السبت، على أرضية ملعب "البيت" المونديالي، علمًا أن قطر تُوجت بلقب النسخة الأخيرة "الإمارات 2019".

يُذكر أن إيران سبق لها التتويج بكأس آسيا 3 مرات (1968، 1972، 1976)، فيما تحمل اليابان الرقم القياسي في مرات التتويج باللقب الآسيوي، برصيد 4 ألقاب (1992، 2000، 2004، 2011).