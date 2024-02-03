قادة جيش الاحتلال أمروا الجنود بإشعال النار في المنازل بغزة

العالم-فلسطين

وأوضحت الصحيفة أن جنودا بدأوا في الأسابيع الأخيرة بإضرام النار في المنازل في قطاع غزة، بناء على أوامر مباشرة من قادتهم، دون الحصول على الإذن القانوني اللازم للقيام بذلك.

وفي تعليقه على التحقيق الذي أوردته الصحيفة، كتب يهودا فالد، السياسي الإسرائيلي من الاتحاد الوطني-تكوما، والذي شارك في حرب الإبادة الجماعية على غزة، على منصة إكس: “نعم، أشعلنا النيران في المنازل بقدر الإمكان. ونحن فخورون بذلك”.

ودمّرت الحرب الإسرائيلية قرابة نصف المباني في قطاع غزة وحوّلت الجيب الفلسطيني إلى مكان “غير صالح للعيش”، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز يونوسات التابع للأمم المتحدة أن 30 في المئة من المباني في قطاع غزة دُمرت كليا أو جزئيا خلال العدوان الإسرائيلي.

وأوضح المركز أن 22131 من مباني القطاع الفلسطيني دمرت، بالإضافة إلى 14066 مبنى آخر تعرض لأضرار بالغة و32950 لأضرار متوسطة.