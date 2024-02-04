إفتتاح معرض 'الدفاع العالمي 2024' في السعودية

العالم - السعودية

ويعد معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية معرضا متكاملا، حيث يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن.

ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل المؤتمرات والمنتديات وجلسات النقاش والعروض الحية التي تبقي جمهور صناعة الدفاع والأمن على اطلاع بأحدث التوجهات في هذا المجال.

كما يستقطب معرض الدفاع العالمي المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة الفكر من جميع مستويات سلاسل الإمداد في القطاع

وباعتبارها المؤسس لهذا الحدث الرائد، تسعد الهيئة العامة للصناعات العسكرية بأن ترحب مرة أخرى بمجتمع الدفاع والأمن الدولي في السعودية خلال شهر فبراير 2024.

ويتضمن المعرض “مطار الدفاع العالمي”، الذي تم تجهيزه بالكامل لاستقبال الطائرات المشاركة في (WDS2024)، بمدرج امتداده لـ 2700 متر وبه مساحة خاصة للعروض الثابتة حوالي 78000 متر مربع، مما يؤكد ذلك على دور المعرض كمنصة رائدة لتعزيز التعاون العالمي بـ ( الصناعات الدفاعية والعسكرية ) .