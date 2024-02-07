كتائب القسام تستهدف مجموعة محصنة من جنود الاحتلال غرب خانيونس

العالم – خاص بالعالم

كتائب عزالدين القسام قالت إن مقاتليها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك (ج) غرب مدينة خان يونس بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد،وأضافت الكتائب في بيان أن مقاتليها أكدوا وقوع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح.

من جهتها استهدفت سرايا القدس جرافة عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة آر بي جي أدت إلى مقتل من بداخلها واشتعال النار فيها في محيط حي الأمل غرب خانيونس.

كما تم استقاط طائرة مسيرة من نوع 'كواد كابتر' من قبل سرايا القدس وتم السيطرة عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مخيم البريج.



من جهة أخرى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.



وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى564 قتيلا بين ضابط وجندي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...