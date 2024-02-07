جولة بلينكن في المنطقة أبعد من صفقة الاسری

العالم - مع الحدث

هل التباين الاميركي الاسرائيلي حول اليوم التالي لغزة يؤثر في مشروع الادارة الاميركية للمنطقة؟

ماذا عن مخطط نتنياهو بإقامة سلطة عسكرية مطلقة في القطاع لقطع الطريق علی حل الدولتين؟

كيف سيكون الاخراج الاميركي الاخير للحل، بما ينقذ الكيان من ورطته ويوقف اشعال كل المنطقة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من منسق شبكة قادرون د. وليد محمد علي، و الاكاديمي والباحث بالشؤون العبرية د. علي الجريري.

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