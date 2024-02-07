استشهاد 4 جنود من الجيش السوري بهجوم إرهابي قرب الحدود الأردنية

العالم- سورية

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "هجوما مباغتا شنه إرهابيون على إحدى النقاط العسكرية التابعة للفرقة 15 في الجيش السوري، بالقرب من بلدة أم المياذن شمالي الحدود السورية الأردنية، بنحو 3 كم، بريف المحافظة الجنوبي الشرقي".

وأضافت أن المجموعات الإرهابية شنت هجومها بغزارة نارية من الأسلحة الفردية، ما أسفر عن استشهاد 4 جنود من الجيش السوري وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني.

وفي وقت سابق، أفادت "سبوتنيك" في اللاذقية، يوم الجمعة الماضي، بمقتل 7 مسلحين أجانب في اشتباكات مع الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، شمال غربي سوريا.

وأوضحت أن 7 مسلحين من الجنسية الألبانية، قتلوا خلال هجوم فاشل شنه مسلحو "جماعة الألبان" على نقاط الجيش السوري على خطوط التماس بريف المحافظة الشمالي الشرقي.

وأضافت أن المجموعة المهاجمة حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية، والتسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور "تلة الملك" شمالي اللاذقية، إلا أن الكمائن المتقدمة للجيش السوري، تمكنت من كشف المجموعة لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأفاد الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في وقت سابق، بأن مسلحي الجماعات الإرهابية نفذوا سبع هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، خلال اليوم الماضي.

وقال كوليت، في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربع هجمات في محافظة إدلب، وهجومين في محافظة اللاذقية".